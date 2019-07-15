Вернь стал двукратным чемпионом "Формулы-Е"

Французский пилот Techeetah Жан-Эрик Вернь​ стал победителем пятого сезона гоночной серии "Формула-Е". Во второй гонке заключительного этапа в Нью-Йорке 29-летний француз занял 7-е место, чего оказалось достаточно для итоговой победы. Для него этот второй подобный титул в карьере.

По ходе сезона Вернь набрал 136 очков, вторым стал Буэми (119 очков), а замкнул тройку бразилец Лукас Ди Грасси (108 очков). Впервые чемпионом "Формулы-Е" он стал в прошлом сезоне.