Шварцман примет участие в «24 часа Спа» в составе «Феррари»

Российский гонщик Роберт Шварцман проведет сезон-2023 в чемпионате GT World Challenge Europe, сообщает официальный сайт «Феррари».

Шварцман подписал контракт с командой AF Corse и станет напарником Никласа Нильсена и Алессио Роверы за рулем «Феррари» 296 GT3. Кроме того, Шварцман выступит в гонке «24 часа Спа».

В прошлом сезоне 23-летний россиянин выполнял роль тест-пилота «Феррари». Он дважды проводил практики в составе итальянской команды, а также работал на симуляторе.

Шварцман является чемпионом «Формулы-3» 2019 года и вторым призером «Формулы-2» (2021).