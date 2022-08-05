Автоспорт
Автоспорт
Новости Формула-1 Ралли Мотоспорт
Главная
Авто-мото
Автоспорт

Сегодня, 21:27

Себастьяна Феттеля приглашают выступить в гонке IndyCar

Анна Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Владелец команды «Рейхол Леттерман Лэниган Рейсинг» Грэм Рейхол заявил, что он готов дать возможность Себастьяну Феттелю выступить в гонке IndyCar.

«Дверь для Феттеля всегда открыта. Если он захочет потестировать машину или выступить в гонке, то, уверен, мы найдем варианты. Я уверен, что такому гонщику не слишком интересно финишировать десятым, принимая во внимание его титулы и другие достижения. Я не говорю, что Себастьян обязательно захочет провести полный сезон, но если он захочет выступить в гонке, то он точно сможет это сделать», — приводит слова Грэма Рейхола Motorsportweek.

Пилот «Астон Мартин» Феттель принял решение завершить карьеру в «Формуле-1» после этого сезона. В команде его заменит Фернандо Алонсо.

Источник: https://www.motorsportweek.com/2022/08/05/rahal-sure-theres-a-seat-for-vettel-in-indycar/
Формула-1
Себастьян Феттель
0
Читайте также
Какие продукты необходимо употреблять при дефиците витамина В12
42 секунды молчания, пуговицы Лаврова и истерика в США. Что произошло после приговора Бриттни Грайнер
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Петров призвал развивать автоспорт в России: «У нас сейчас трасс больше, чем когда-либо»
Реклама
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости