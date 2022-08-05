Себастьяна Феттеля приглашают выступить в гонке IndyCar

Владелец команды «Рейхол Леттерман Лэниган Рейсинг» Грэм Рейхол заявил, что он готов дать возможность Себастьяну Феттелю выступить в гонке IndyCar.

«Дверь для Феттеля всегда открыта. Если он захочет потестировать машину или выступить в гонке, то, уверен, мы найдем варианты. Я уверен, что такому гонщику не слишком интересно финишировать десятым, принимая во внимание его титулы и другие достижения. Я не говорю, что Себастьян обязательно захочет провести полный сезон, но если он захочет выступить в гонке, то он точно сможет это сделать», — приводит слова Грэма Рейхола Motorsportweek.

Пилот «Астон Мартин» Феттель принял решение завершить карьеру в «Формуле-1» после этого сезона. В команде его заменит Фернандо Алонсо.