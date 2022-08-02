Петров призвал развивать автоспорт в России: «У нас сейчас трасс больше, чем когда-либо»

Российский автогонщик Виталий Петров в разговоре с корреспондентом «СЭ» поделился мнением о необходимости развивать автоспорт в России.

«Мы никак не можем повлиять на ситуацию. Надо стремиться делать свой чемпионат. У нас сейчас трасс больше, чем когда-либо. Причем трассы у нас одни из лучших. Надо развивать автоспорт в России, помогать ему. Ситуация со Смоляром? Каждый гонщик сейчас действует на свое усмотрение. Кто-то готов выступать под чужим флагом, кто-то не готов», — сказал Петров «СЭ».

31 июля российский пилот команды «МП Моторспорт» Александр Смоляр победил в основной гонке «Формулы-3» в рамках этапа в Венгрии. Во время награждения Смоляра за его спиной не было российского флага, вместо него было полотно белого цвета. Также на подиуме не звучал гимн страны.

В марте «Формула-1» и Международная автомобильная федерации (FIA) приняли решение отменить «Гран-при» России в Сочи. Его планировали провести с 23 по 25 сентября.