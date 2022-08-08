На автодроме «Игора Драйв» подошел к концу марафон на выносливость

Подошел к концу второй этап гонок на выносливость серии Russian Endurance Challenge (REC), который проходил на трассе «Игора Драйв», расположенной в Ленинградской области. Гонщики преодолели дистанцию 469 км (115 кругов).

Победу в абсолютном зачете одержали экс-пилот «Формулы-1» Даниил Квят и Роман Русинов, выступившие за команду G-Drive Racing. Вторыми стали Сергей Столяров и Ринат Салихов из Yadro Motorsport, третьими — Михаил Алешин и Виталий Петров из SMP Racing.

«Эта трасса индивидуальная. Много поворотов. Длинные прямые тоже есть. Гоняться тут весело», — прокомментировал Квят.

«Игора Драйв» — новая трасса в Ленинградской области, которая построена под королевские гонки «Формулы-1», но пока проверяется заездом на выносливость.