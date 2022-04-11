Российская автомобильная федерация выступила с заявлением по поводу скандала с 15-летним гонщиком

Российская автомобильная федерация 11 апреля на официальном сайте выступила с заявлением по поводу скандала с российским гонщиком Артемом Северюхиным.

«Российская автомобильная федерация сообщает, что находится в курсе происшедшего в воскресенье, 10 апреля, на церемонии награждении первого этапа чемпионата Европы по картингу в Португалии, когда российский спортсмен Артем Северюхин, выступавший под итальянской лицензией и за шведскую команду, изобразил жест, который некоторые восприняли как «римский салют».

В данный момент Российская автомобильная федерация выясняет обстоятельства произошедшего и поступка спортсмена, а также анализирует комментарии сторон в связи с этим.

Российская автомобильная федерация сообщает, что Артем Северюхин получил открепление от РАФ и выступал в чемпионате Европы под итальянской лицензией, именно поэтому в протоколе у Артема стоит итальянский флаг и на подиуме звучал итальянский гимн.

Мы также сообщаем, что считаем неприемлемым любое, даже случайное проявление фашизма и нацизма в российском автоспорте и у российских спортсменов.

Наши дальнейшие комментарии о том, как будет расценено происшедшее и какие меры будут применены к спортсмену, последуют позже, после заседания Совета РАФ по спорту», — говорится в заявлении.

Ранее Северюхин после победы на первом этапе турнира картингистов среди юниоров показал жест, похожий на нацистское приветствие.

Международная автомобильная федерация возбудила дело в отношении российского гонщика.