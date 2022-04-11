«Готов понести наказание». 15-летний гонщик извинился за свой скандальный жест
Российский гонщик Артем Северюхин принес извинения за свой жест, который вызвал скандал и общественное порицание.
«Стоя на подиуме, я изобразил жест, который многие восприняли как нацистское приветствие. Но это не так. Я никогда не поддерживал нацизм, считаю его одним из самых страшных преступлений против человечества», — сказал Северюхин в своем видеообращении.
По словам Северюхина, «товарищи» объяснили ему, что в Италии принято ударять себя по груди в области сердца, высказывая благодарность.
«Я хотел изобразить этот жест. Как произошло все остальное, я не могу объяснить. Я знаю, что я виноват, знаю, что глупо. Готов понести наказание», — подчеркнул он.
Международная автомобильная федерация возбудила дело в отношении 15-летнего российского гонщика.
Шведская команда Ward Racing осудила жест российского гонщика Артема Северюхина и расторгла с ним контракт.