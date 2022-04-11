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Сегодня, 17:34

«Готов понести наказание». 15-летний гонщик извинился за свой скандальный жест

Российский гонщик Артем Северюхин принес извинения за свой жест
Иван Шитик
Корреспондент
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Российский гонщик Артем Северюхин принес извинения за свой жест, который вызвал скандал и общественное порицание.

«Стоя на подиуме, я изобразил жест, который многие восприняли как нацистское приветствие. Но это не так. Я никогда не поддерживал нацизм, считаю его одним из самых страшных преступлений против человечества», — сказал Северюхин в своем видеообращении.

По словам Северюхина, «товарищи» объяснили ему, что в Италии принято ударять себя по груди в области сердца, высказывая благодарность.

«Я хотел изобразить этот жест. Как произошло все остальное, я не могу объяснить. Я знаю, что я виноват, знаю, что глупо. Готов понести наказание», — подчеркнул он.

Международная автомобильная федерация возбудила дело в отношении 15-летнего российского гонщика.

Шведская команда Ward Racing осудила жест российского гонщика Артема Северюхина и расторгла с ним контракт.

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