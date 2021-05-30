Россиянин выиграл «1000 километров Поль Рикара»

Экипаж команды AKKAASP в составе Константина Терещенко, Симона Гаше и Тома Друэ выиграл гонку «1000 километров Поль Рикара» в категории SilverCup.

Благодаря этой победе, Терещенко с партнерами вышли на вторую позицию в общем зачете SilverCup. Лидируют в этой категории Ричардо Феллер, Рольф Инайхен и Алекс Фонтана из команды EmilFreyRacing. На «Поль Рикаре» их экипаж занял второе место и теперь опережает экипаж Терещенко на шесть очков.

— Я очень доволен тем, как для нас сложился этап на «Поль-Рикаре», — отметил Терещенко после финиша. — 6-часовая гонка протяженностью 1000 километров — это огромный вызов для всех. Но и команда, и мои напарники, и я сам блестяще справились со всеми сложностями и смогли победить. Фантастический результат для меня и для всей команды, которая смогла выиграть две гонки подряд. Я очень рад, что на адаптацию в новой серии потребовалось не так много времени и мы с первых же этапов стали бороться за лидерство.

Четвертая гонка серии пройдет 18-20 июня на автодроме «Зандворт» в Нидерландах.