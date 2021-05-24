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Умер бывший автогонщик и президент ФИА Макс Мосли

17:49
Макс Мосли. Фото pressgazette.co.uk.
Макс Мосли. Фото pressgazette.co.uk.
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Скончался Макс Мосли, бывший президент Международной автомобильной федерации (ФИА), сообщает в своем Twitter журналист ВВС Эндрю Бенсон 24 мая. Функционеру, который ранее также выступал в автогонках, был 81 год.

«Это как терять семью, как терять брата, Макс и я — сказал бывший руководитель «Формулы-1» Берни Экклстоун. — Он сделал много хорошего не только для автоспорта, но и для автомобильной промышленности. Он хорошо позаботился о том, чтобы производимые автомобили были безопасными».

Мосли был главой ФИА с 1993 по 2009 год. Также в 1960-х годах он выступал в автогонках в Великобритании на национальном уровне.

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