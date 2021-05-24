Умер бывший автогонщик и президент ФИА Макс Мосли

Скончался Макс Мосли, бывший президент Международной автомобильной федерации (ФИА), сообщает в своем Twitter журналист ВВС Эндрю Бенсон 24 мая. Функционеру, который ранее также выступал в автогонках, был 81 год.

Max Mosley has died, Bernie Ecclestone has confirmed to BBC Sport. He was 81. A titanic and controversial figure, who changed the face of motorsport safety in his role as FIA president — Andrew Benson (@andrewbensonf1) May 24, 2021

«Это как терять семью, как терять брата, Макс и я — сказал бывший руководитель «Формулы-1» Берни Экклстоун. — Он сделал много хорошего не только для автоспорта, но и для автомобильной промышленности. Он хорошо позаботился о том, чтобы производимые автомобили были безопасными».

Мосли был главой ФИА с 1993 по 2009 год. Также в 1960-х годах он выступал в автогонках в Великобритании на национальном уровне.