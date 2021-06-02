Роберт Кубица выступит в Ле-Мане
21:27
Роберт Кубица примет участие в знаменитом марафоне «24 часа Ле-Мана», который в этом году пройдет 21-22 августа, сообщает Autosport.
Польский гонщик, совмещающий в этом сезоне обязанности третьего пилота «Альфа Ромео» и выступления в серии ELMS, выйдет на старт в классе LMP2 в составе экипажа команды WRT.
Роберт Кубица должен был дебютировать в Ле-Мане еще в 2017 году вместе с командой ByKolles в категории LMP1-L, однако после фактического срыва тестовой программы на прологе в Монце, Роберт разорвал контракт с командой.
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