Российский пилот "Формулы-2" Никита Мазепин после первой гонки уик-энда в Азербайджане (занял девятое место) рассказал о своей способности дебютировать в Королевских гонках.

– Представим, что вы сейчас проводите прекрасный сезон. Будете готовы к "Формуле-1", если принесут контракт?

– Я готов к переходу в "Формулу-1". Не хватает результатов и контракта. При наличии успехов в "Формуле-2" я не могу задержаться где-то между этой серией и "Формулой-1". Моя цель сейчас – максимально хорошо выполнять свою работу на этом этапе – и надеяться, что я заинтересую команды, которые находятся выше. Это и является главной целью.

Но нужно понимать: просто сесть и проехать гонку и проехать гонку на высшем уровне – это разные вещи. Думаю, если вы возьмете топ-10 пилотов нашей серии – все сейчас в "Формуле-1" поедут хорошо. Вспомните прошлый сезон – пилоты "Формулы-2" после перехода ехали здорово. Надеюсь, мне представится такая возможность и я не подведу.

– Много разговоров о возможной покупке вашим отцом команды "Уильямс". Обсуждаете с ним это?

– Я могу сказать так: я со своим отцом общаюсь, у нас отношения родителя и ребенка. По поводу команды "Формулы-1" я с ним не общаюсь: это бизнес, а меня интересуют гонки и, конечно, советы отца. Это никак не пересекается с покупкой или переговорами, это не моя зона ответственности. Моя – выполнять работу и приезжать на подиумы.

– Но хотели бы, чтобы он приобрел команду?

– Простой вопрос, на самом деле. Мне бы хотелось знать кого-то или иметь близкие отношения с хозяевами команд, потому что это тебя приближает к переговорам и ставит в видимую позицию. Но я еще очень далеко от этого, мы находимся в Баку, сейчас главная цель – хорошо выступить здесь. (Дмитрий Кузнецов)