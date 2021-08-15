Нидерландец Ник де Врис стал первым чемпионом мира «Формулы Е»

Пилот «Вентури» Норман Нато выиграл вторую гонку «Формулы Е» в Берлине, которая завершала сезон 2020/21.

В то же время чемпионский титул завоевал гонщик «Мерседеса» Ник де Врис, финишировавший восьмым.

По итогам чемпионата де Врис набрал 99 очков. Второе место занял швейцарец Эдуардо Мортара из «Вентури» (92), третье — британец Джейк Деннис из БМВ (91).

«Формула E» — класс автогонок на электромобилях с открытыми колесами. Класс основан в 2012 году и санкционирован Международной автомобильной федерацией.