Нидерландец Ник де Врис стал первым чемпионом мира «Формулы Е»
18:10
Пилот «Вентури» Норман Нато выиграл вторую гонку «Формулы Е» в Берлине, которая завершала сезон 2020/21.
В то же время чемпионский титул завоевал гонщик «Мерседеса» Ник де Врис, финишировавший восьмым.
По итогам чемпионата де Врис набрал 99 очков. Второе место занял швейцарец Эдуардо Мортара из «Вентури» (92), третье — британец Джейк Деннис из БМВ (91).
«Формула E» — класс автогонок на электромобилях с открытыми колесами. Класс основан в 2012 году и санкционирован Международной автомобильной федерацией.
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