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«Мерседес» объявил об уходе из «Формулы Е»

14:00
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«Мерседес» покинет «Формулу Е» по окончании следующего сезона.

«Мы вошли в Формулу-Е без предубеждений относительно серии и ее новаторского подхода к автоспорту. Мы приложили много усилий, чтобы создать эту команду и сделать ее конкурентоспособной. Здесь раскрылось множество талантливых людей. Мы можем гордиться своими достижениями, и особенно двойным чемпионским титулом, который мы выиграли в этом сезоне.

Этот триумф станет важной исторической вехой в истории «Мерседеса». Мы сделаем все возможное, чтобы наш последний сезон красиво закончил историю этой команды в Формуле-1?, — приводит слова руководителя команды Тото Вольффа пресс-служба команды.

15 августа чемпионский титул «Формулы Е» завоевал гонщик «Мерседеса» Ник де Врис.

«Формула E» — класс автогонок на электромобилях с открытыми колесами. Он основан в 2012 году и санкционирован Международной автомобильной федерацией.

Дополнительная информация:

https://www.mercedes-benz.com/en/eq-formulae/we-race-the-city/team/team-news/concluding-formula-e-success-story/

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Екатерина Савостина все материалы автора

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