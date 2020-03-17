NASCAR приостановлена до начала мая

Организаторы гоночной серии NASCAR объявили о том, что сезон-2020 приостановлен до начала мая из-за пандемии коронавируса.

В официальном заявлении серии говорится, что все гоночные мероприятия отложены до 3 мая. Таким образом, на неопределенный срок перенесены 7 этапов NASCAR. Несмотря на это, руководители гоночной серии рассчитывают провести все 36 этапов в срок и в скором времени собираются представить обновленное расписание.



По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 169 387 человек. Умерших — 6513, выздоровевших — 77 257. В России на данный момент 93 случая заражения. Основные очаги заражения: Китай, Италия, Иран, Корея и Испания.

Кто из спортсменов заболел коронавирусом? К сожалению, список пополняется //

Какие соревнования уже отменили из-за коронавируса? Полный список