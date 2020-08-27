Корреа в инвалидной коляске возложил цветы к месту гибели Юбера

Американский пилот Хуан Мануэль Корреа посетил место гибели Антуана Юбера на трассе в бельгийском Спа. 31 августа Корреа и Юбер попали в страшную аварию в рамках этапа «Формулы-2». Юбер погиб, а Корреа получил переломы обеих ног и несколько недель провел в коме. Сейчас он все еще передвигается в инвалидном кресле.

«Нам не хватает тебя, приятель», — написал Корреа в Twitter и выложил фото, на котором он возлагает цветы к месту гибели.