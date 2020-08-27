Авто / мото
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Авто-мото   //    Автоспорт

Корреа в инвалидной коляске возложил цветы к месту гибели Юбера

23:12
Хуан Мануэль Корреа возлагает цветы к месту гибели Антуана Юбера. Фото Twitter
Хуан Мануэль Корреа возлагает цветы к месту гибели Антуана Юбера. Фото Twitter

Американский пилот Хуан Мануэль Корреа посетил место гибели Антуана Юбера на трассе в бельгийском Спа. 31 августа Корреа и Юбер попали в страшную аварию в рамках этапа «Формулы-2». Юбер погиб, а Корреа получил переломы обеих ног и несколько недель провел в коме. Сейчас он все еще передвигается в инвалидном кресле.

«Нам не хватает тебя, приятель», — написал Корреа в Twitter и выложил фото, на котором он возлагает цветы к месту гибели.

Авто-мото: другие материалы, новости и обзоры читайте здесь

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир