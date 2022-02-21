«Дукати» и Франческо Баньяя подписали контракт до 2024 года
«Дукати» сообщила, что Франческо Баньяя продолжит выступать за команду до конца сезона-2024.
«Быть пилотом Ducati в MotoGP всегда было моей мечтой, и осознание того, что я могу продолжить работу в команде еще на два сезона, делает меня счастливым и гордым. В заводской команде я нашел спокойную обстановку. Я очень хорошо чувствую единение с моей командой и знаю, что вместе мы можем добиться больших успехов. Теперь я могу сосредоточиться только на том, чтобы хорошо выступить в этом чемпионате», — приводит слова Баньяя сайт MotoGP.
Баньяя перешел в «Дукати» в 2021 году. До этого гонщик представлял «Прамак».
В прошлом сезоне Франческо одержал четыре победы, девять раз оказывался на подиуме, завоевал шесть поулов и стал вторым по итогам чемпионата.