Авто / мото
Автоспорт
Новости Формула-1 Ралли Мотоспорт
РџРµРєРёРЅ 2022
Главная
Авто-мото
Автоспорт

Сегодня, 12:57

«Дукати» и Франческо Баньяя подписали контракт до 2024 года

Анна Горшкова
Корреспондент

«Дукати» сообщила, что Франческо Баньяя продолжит выступать за команду до конца сезона-2024.

«Быть пилотом Ducati в MotoGP всегда было моей мечтой, и осознание того, что я могу продолжить работу в команде еще на два сезона, делает меня счастливым и гордым. В заводской команде я нашел спокойную обстановку. Я очень хорошо чувствую единение с моей командой и знаю, что вместе мы можем добиться больших успехов. Теперь я могу сосредоточиться только на том, чтобы хорошо выступить в этом чемпионате», — приводит слова Баньяя сайт MotoGP.

Баньяя перешел в «Дукати» в 2021 году. До этого гонщик представлял «Прамак».

В прошлом сезоне Франческо одержал четыре победы, девять раз оказывался на подиуме, завоевал шесть поулов и стал вторым по итогам чемпионата.

Источник: https://www.motogp.com/en/news/2022/02/21/bagnaia-and-ducati-set-to-continue-together-until-2024/407332
Дукати
0
Читайте также
Головная боль: причины, симптомы, профилактика
Кошмар еще не закончился, впереди неизвестность. Что ждет Камилу Валиеву и Этери Тутберидзе в ближайшее время
Реклама
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Даниил Квят продолжит карьеру в чемпионате мира по гонкам на выносливость
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости