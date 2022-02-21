«Дукати» и Франческо Баньяя подписали контракт до 2024 года

«Дукати» сообщила, что Франческо Баньяя продолжит выступать за команду до конца сезона-2024.

«Быть пилотом Ducati в MotoGP всегда было моей мечтой, и осознание того, что я могу продолжить работу в команде еще на два сезона, делает меня счастливым и гордым. В заводской команде я нашел спокойную обстановку. Я очень хорошо чувствую единение с моей командой и знаю, что вместе мы можем добиться больших успехов. Теперь я могу сосредоточиться только на том, чтобы хорошо выступить в этом чемпионате», — приводит слова Баньяя сайт MotoGP.

?? We are delighted to announce that @peccobagnaia has signed with #Ducati for two more seasons in @MotoGP! ? The Italian rider will continue to ride aboard the Desmosedici GP of the #DucatiLenovoTeam in 2023 and 2024! ??#ForzaDucati@DucatiMotor pic.twitter.com/ZB7aqvE2J5 — Ducati Corse (@ducaticorse) February 21, 2022

Баньяя перешел в «Дукати» в 2021 году. До этого гонщик представлял «Прамак».

В прошлом сезоне Франческо одержал четыре победы, девять раз оказывался на подиуме, завоевал шесть поулов и стал вторым по итогам чемпионата.