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Сегодня, 16:03

Сын Ральфа Шумахера проведет сезон в DTM

Иван Шитик
Корреспондент

Давид Шумахер, сын экс-гонщика «Ф-1» Ральфа Шумахера и племянник легенды «Ф-1» Михаэля Шумахера, проведет предстоящий сезон в кузовной серии DTM. Немец присоединится к действующему чемпиону Максимилиану Гетцу, а также к Лукасу Ауэру в команде Winward Racing, сообщает Motorsport.

Давид Шумахер родился в Зальцбурге, но выступает под немецким флагом. Свою карьеру гонщика он начал в картинге в 2005 году. Затем последовали различные уровни гонок на одноместных автомобилях, и совсем недавно Шумахер провел два сезона в «Формуле-3».

В прошлом сезоне 20-летний гонщик выступал за итальянскую команду Trident и завоевал два подиума.

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