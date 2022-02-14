Даниил Квят продолжит карьеру в чемпионате мира по гонкам на выносливость

Бывший пилот «Формулы-1» Даниил Квят стал пилотом G-Drive Racing и продолжит карьеру в чемпионате мира по гонкам на выносливость (WEC), информирует сайт команды.

27-летний россиянин станет напарником австралийца Джеймса Аллена и австрийца Рене Биндера.

«Я рад присоединиться к российской команде — самой успешной в классе прототипов LMP2, — сказал Квят. — Меня всегда привлекали гонки прототипов, а выступление в легендарном марафоне «24 часа Ле-Мана», одного из самых знаменитых и престижных автомобильных соревнований на планете, является мечтой каждого пилота. Это новый вызов для меня, конкуренция в этом году в FIA WEC ожидается очень острой, но вместе с командой и моими напарниками по экипажу мы готовы к борьбе. С нетерпением жду первой гонки», — приводит слова Квята официальный сайт команды.

«Мы рады, что Даниил Квят возглавит экипаж нашей команды в предстоящем сезоне чемпионата мира по гонкам на выносливость, куда она возвращается в этом году. Он является одним из лучших российских пилотов. Опыт выступлений Даниила в «Формуле-1» и его работы на тестах команд «Больших призов» будет очень полезен. Уверен, вместе мы сможем добиться желаемых результатов», — отметил спортивный директор российской команды Роман Русинов.