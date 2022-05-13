Депутат Госдумы РФ Светлана Журова в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировала на решение FIA дисквалифицировать гонщика Артема Северюхина на одну гонку за нацистское приветствие.

«Может, Северюхин действительно не понимал, недооценивал всю ситуацию, но зато сейчас просветился и получил прекрасный опыт. Думаю, теперь он будет понимать, что это значит. Если он в следующий раз будет делать так же, тогда это уже умышленно и в полном понимании, что это обозначает. Но думаю, так он больше не будет так делать. Сейчас осуждение общества и обсуждение в соцсетях не может оставить человека равнодушным. Даже если он совершит какой-то проступок, уже будет серьезным наказанием то, что потом в соцсетях еще долго остается шлейфом, который уже не вырубишь топором. Любая неудачная фотография, слово или поступок остается на годы. Дай бог, чтобы все это послужило уроком Северюхину», — сказала Журова «СЭ».

Международная автомобильная федерация (ФИА) приняла решение по инциденту с российским гонщиком Артемом Северюхиным, выступающим под итальянским флагом, информирует GP Fans со ссылкой на ФИА.

После расследования ФИА ограничилась исключением 15-летнего россиянина из протокола победного для него этапа, признав его виновным в нарушении пяти пунктов Международного спортивного кодекса.