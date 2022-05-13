В Госдуме РФ назвали чистой провокацией дисквалификацию Северюхина

Депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев в разговоре с «СЭ» отреагировал на решение FIA дисквалифицировать гонщика Артема Северюхина на одну гонку за нацистское приветствие.

«Если бы этот знак показал любой другой спортсмен, из другой страны, его бы погладили по головке. К нашим спортсменам относятся нестандартно, не как ко всем. Я считаю наказание жестким и необоснованным. К сожалению, в спорте начали работать двойные стандарты. Это чистая провокация в сторону российского гонщика, никак иначе. Призываю всех наших спортсменов быть осторожнее. Не реагировать на любого рода провокации, сейчас их будет много», — сказал Свищев «СЭ».

Международная автомобильная федерация (ФИА) приняла решение по инциденту с российским гонщиком Артемом Северюхиным, выступающим под итальянским флагом, информирует GP Fans со ссылкой на ФИА.

После расследования ФИА ограничилась исключением 15-летнего россиянина из протокола победного для него этапа, признав его виновным в нарушении пяти пунктов Международного спортивного кодекса.