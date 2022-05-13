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Сегодня, 18:35

FIA дисквалифицировала россиянина Северюхина на одну гонку за нацистское приветствие

Карен Саркисян
Корреспондент
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Артем Северюхин.

Международная автомобильная федерация (ФИА) приняла решение по инциденту с российским гонщиком Артемом Северюхиным, информирует GP Fans со ссылкой на ФИА.

После проведенного расследования ФИА ограничилась исключением 15-летнего россиянина из протокола победного для него этапа, признав его виновным в нарушении пяти пунктов Международного спортивного кодекса.

При этом долгосрочной дисквалификации Северюхина не последовало.

Напомним, что после победы на первом этапе турнира картингистов среди юниоров он показал жест, похожий на нацистское приветствие.

Северюхин — победитель первенства России по картингу 2019 и 2020 годов.

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