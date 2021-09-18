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18-летняя гонщица Сидоркова попала в список 100 самых сексуальных женщин России

12:46
Ирина Сидоркова. Фото Instagram
Ирина Сидоркова. Фото Instagram

Российская гонщица Ирина Сидоркова попала в список 100 самых сексуальных женщин России по версии журнала Maxim.

«Дебютантка нашего соревнования, чувственная Ирина Сидоркова — известная российская автогонщица и вице-мини-мисс Карелия, что бы это ни значило. Одного взгляда достаточно, чтобы понять, что гонка предстоит серьезная. Ирина, желаем тебе удачи на нашей трассе!» — говорится в описании профиля Сидорковой на сайте Maxim.

«Иногда день начинается с неожиданных и шокирующих новостей! Я попала в топ-100 самых сексуальных женщин России! Не знаю, как и почему это получилось, это сюрприз, но, если честно, не самый плохой», — отреагировала у себя в Twitter 18-летняя гонщица.

Сидоркова выступает в женской серии автогонок на машинах с открытыми колесами W Series, спортсменка занимает 7-е место в личном зачете с 34 очками за 2 этапа до конца сезона-2021.

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Иван Торопцев все материалы автора

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