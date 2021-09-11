Шварцман показал третий результат во второй гонке этапа «Формулы-2» в Италии

Пилот Prema Роберт Шварцман финишировал третьим во второй гонке пятого этапа «Формулы-2», который проходит в Италии.

Победу в гонке одержал индиец Джехан Дарувала из Carlin, вторым стал нидерландец Бент Вискал из Trident.

В первой гонке этапа Шварцман также финишировал третьим, но из-за пятисекундного штрафа откатился на шестую позицию.