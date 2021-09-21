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Боттас впервые в карьере выступит в Гонке чемпионов

10:35
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Пилот «Мерседеса» Вальттери Боттас впервые в карьере примет участие в Гонке чемпионов, сообщает пресс-служба соревнований.

Он будет бороться за титул «Чемпиона чемпионов» и представлять Финляндию в Кубке наций.

«Буду с нетерпением ждать возможности наконец выступить в Гонке чемпионов. Я много лет смотрел эти соревнования по телевизору. То, что на этот раз гонки будут проходить на снегу и льду, делает их еще интереснее.

Я несколько раз участвовал в Arctic Rally и надеюсь, что этот опыт поможет мне победить сильных соперников, прежде всего наших северных соседей, представителей Швеции и Норвегии, чтобы добавить ко многим достижениям Финляндии победы в индивидуальной Гонке чемпионов и в Кубке наций", — сказал Боттас.

В последний раз команда Финляндии выигрывала Кубок наций в 2006 году.

Гонка чемпионов — это международное автогоночное соревнование, в котором участвуют пилоты из различных серий. На этот раз турнир пройдет в феврале 2022 года в Швеции недалеко от Полярного круга.

Дополнительная информация:

https://www.raceofchampions.com/post/finnish-formula-1-star-valtteri-bottas-joins-race-of-champions-2022

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Екатерина Савостина все материалы автора

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