Боттас впервые в карьере выступит в Гонке чемпионов

Пилот «Мерседеса» Вальттери Боттас впервые в карьере примет участие в Гонке чемпионов, сообщает пресс-служба соревнований.

Он будет бороться за титул «Чемпиона чемпионов» и представлять Финляндию в Кубке наций.

«Буду с нетерпением ждать возможности наконец выступить в Гонке чемпионов. Я много лет смотрел эти соревнования по телевизору. То, что на этот раз гонки будут проходить на снегу и льду, делает их еще интереснее.

Я несколько раз участвовал в Arctic Rally и надеюсь, что этот опыт поможет мне победить сильных соперников, прежде всего наших северных соседей, представителей Швеции и Норвегии, чтобы добавить ко многим достижениям Финляндии победы в индивидуальной Гонке чемпионов и в Кубке наций", — сказал Боттас.

В последний раз команда Финляндии выигрывала Кубок наций в 2006 году.

Гонка чемпионов — это международное автогоночное соревнование, в котором участвуют пилоты из различных серий. На этот раз турнир пройдет в феврале 2022 года в Швеции недалеко от Полярного круга.