Пробежали по-братски. Величайший обман на марафоне произошел с использованием туалетов

Поучительная история про находчивых африканцев, пытавшихся накормить свои семьи.

ЮАР — страна на слуху не только из-за дел БРИКС. Из-за богатого культурного бэкграунда в ней постоянно что-нибудь да происходит. И российским спортсменам в преддверии Игр БРИКС, если их все-таки сумеют провести, нужно держать ухо востро. Ведь южноафриканцы очень хитры на выдумки. Одна из гениальных махинаций в стиле Бендера произошла в 1999 году.

Как они заработали?

Близнецы Серджио и Фика Мотсоненги стали известны после марафона The Comrades 1999 года, когда они, пользуясь сходством во внешности, решили поделить на двоих дистанцию марафона, чтобы подзаработать. Забег проходил на дистанции 89 километров, и Мотсоненг занял малозаметное девятое место. Но, во-первых, место призовое и за него были положены деньги (1000 долларов, особенно для бедных слоев в ЮАР тех лет — солидная сумма), а во-вторых, непонятно, какой Мотсоненг занял это место. Ведь...

Близнецы менялись. В туалетах.

Газета, благодаря которой поймали мошенников. Фото CDN24.co.za

Марафон проходил в ЮАР по маршруту из Питермарицбурга в Дурбан ровно 24 года назад — 21 июля. Что делали братья? Сначала один бежал до определенной точки с туалетами, а другой ехал на машине. Далее они заходили в один туалет, менялись майками и уже другой садился в машину и поджидал сменщика на следующей туалетной точке. С помощью такой схемы ребята стали девятыми, а Серджио после финиша признался (если это был он), что отдаст все деньги отцу.

Как раскрыли обман?

В итоге Серджио дисквалифицировали, лишили призовых и медали. Мотсоненги вынуждены были признаться, что обманом пробились в топ-10. Их сначала застукал ветеран ультрамарафона Ник Бестер, который заметил, что соперник ни разу не обогнал его на маршруте, но в итоге финишировал впереди. Первоначальная апелляция была отклонена, судьи не нашли никаких нарушений. Собственно, найти их было не так и просто — задним умом все теперь понятно, но при отсутствии камер и постоянного контроля обнаружить раздвоение личности Мотсоненга было нереально. Сейчас в США, например, есть даже специальные люди, которые контролируют читерство на марафонах — на легендарном бостонском как-то выигрывали люди, проехавшие 90 процентов дистанции на метро (кейс Рози Руис в 1980-м).

На самом деле, разоблачил соотечественников журналист Сарел ван дер Волт, который позже получил несколько журналистских премий за свой материал. В статье приводились фотографии, оспаривающие либо честность бегуна 13018, либо законы физики.

Один из участников, Ник Бестер, вспоминает: «Я понял, что этот парень не обходил меня на контрольной точке посередине дистанции. Он должен был обогнать меня на автомобиле. То есть они бежали эстафету. А затем мы спросили журналиста Сарела ван дер Уолта из Beeld, кто делал фотографии лидеров гонки. Именно тогда мы увидели этих двух парней в одинаковых майках.

Они просто сменили майки, но у них немного отличалась обувь. Они также носили разные наручные часы. У одного парня был шрам на левой ноге, а у другого — нет. Мы отправили новую апелляцию, и судьи поняли, что эти двое парней жульничали".

Вторая дисквалификация за допинг и преподавание в школе

Тогда Серджио назвал причиной обмана бедность. Сейчас он преподает в частной школе в родном городке Кваква в провинции Свободный Штат — нечто вроде ОБЖ и язык сесото. Накануне очередного марафона у Мотсоненга спросили о том случае, и он ответил красиво: «Для меня это уже вода под мостом, я пошел дальше. На самом деле, не хочется говорить об этом». У другого брата свой бизнес. Учеников Мотсоненг знакомит со сложными философскими дилеммами вроде той, что возникла у него 24 года назад:

— Я рассказывал школьникам, что быть кормильцем в доме нелегко. Вам может быть стыдно, когда вы спросите своих родителей, как они получили свою работу, чтобы обеспечивать вас. Я также привел пример проституток, что для некоторых не является выбором. Они просто должны обеспечивать свои семьи, — рассказал он в интервью.

Причем тот же самый Серджио принимал участие в марафонах и после этого — и спустя 10 лет... умудрился словить вторую дисквалификацию, на этот раз за допинг. Он вернулся на Comrade Marathon спустя 20 лет в 2019-м. Вроде бы на этот раз обошлось без читерства — закончил гонку за 7:21:35, заняв 432-ю позицию в общем зачете и 150-ю в своей категории бегунов старше 40 лет. Думал участвовать и в этом году, но здоровье уже не то. Тем не менее у него семь серебряных медалей. За десятку полагается золотая — но не получилось, не фартануло.

А читерство и попытки махинаций на марафоне The Comrades, судя по материалам местных СМИ, продолжаются и по сей день.