У Бубки большие проблемы на Украине. Великого чемпиона обвиняют в бизнесе в ДНР и Крыму

Выдающийся советский шестовик отвергает обвинения, но может лишиться места в НОК и World Athletics .

Олимпийский чемпион, 10-кратный чемпион мира, 35-кратный рекордсмен мира Сергей Бубка столкнулся с серьезными обвинениями в родной стране. Как показало расследование одного из украинских изданий, легендарный советский спортсмен и его брат, возможно, ведут бизнес в Донецкой Народной Республике, в том числе с государственными органами России. Разумеется, это вызвало страшный скандал на Украине. Что грозит чемпиону и бывшему главе украинского НОК?

Бубка ненадежен для нынешних украинских политических кругов

59-летний чемпион родом из Луганска, который на данный момент контролирует Россия. Однако еще в мирное время к Сергею Валентиновичу на родине отношение было неоднозначным. Он был членом уже не существующей «Партии регионов» и помощником президента Виктора Януковича. Вместе с тем Бубка активно занимался бизнесом — у него был свой банк «Родовид», который, правда, быстро исчез и оказался национализирован. А в Донецкой области вместе с братом он торговал хлебом и горючим, как утверждается в расследовании.

Компания «Монблан» была зарегистрирована в Донецке. После 2014 года Бубка редко высказывался открыто о событиях на востоке Украины, но все же перевел свое олимпийское училище в Бахмут, а «Монблан» теперь зарегистрирован в Волновахе. Молчание звездного ветерана можно понять — его мать и брат остаются в Донецке и по сей день.

После 24 февраля все поменялось. Бубку, правда, стали еще жестче критиковать свои — президент футбольного клуба «Ингулец» Александр Поворознюк предложил сделать так, чтобы на выходе из квартиры чемпиону «упал на голову кирпич». С другой стороны, Бубка как президент олимпийского комитета Украины способствовал введению спортивных санкций против России. Он же как почетный член МОК возглавлял фонд солидарности, в котором отвечал за распределение средств среди украинских спортсменов.

Тем не менее обвинения в предательстве против него никогда не утихали, и в ноябре Бубка уступил место в НОК. Освободившееся кресло занял министр спорта Вадим Гутцайт, и именно он стал проводником стратегии бойкота украинцами соревнований, где участвуют россияне.

Сергей Бубка. Фото Global Look Press

Усидеть на двух стульях?

Но, как считают украинские журналисты, Бубка не прекратил деятельность в Донбассе. После того как под контроль России перешла и Волноваха, компания «Монблан» продолжила функционировать уже на российской территории. Как утверждается, в начале 2023 года фирма появилась в российском реестре юридических лиц. Также опубликованы несколько контрактов со ссылками на сайт госзакупок и скриншотами, в том числе с Казначейством ДНР и Республиканским реабилитационным центром Министерства здравоохранения ДНР, на поставку горючего. Подписи под контрактами принадлежат брату Сергея Василию, но известный прыгун является совладельцем компании и даже якобы оформил российский СНИЛС.

Сам Бубка отвергает обвинения и готовит иск в суд против издания:

— Законодательством Украины предусмотрено право каждого лица на уважение к чести и достоинству, которые неприкосновенны, а также на неприкосновенность своей деловой репутации. В этой связи Сергей Бубка готовит иск о защите своих прав в соответствующие инстанции, — заявил его юридический представить Сергей Якимец.

Сергей Бубка. Фото Global Look Press

Последствия

Как ожидается, в ближайшее время пройдет собрание Олимпийского комитета Украины, в котором примут участие Гутцайт, ряд членов комитета и спортсмены. От властей Украины спортсмены и известные люди требуют лишить Бубку и звания Героя Украины, которое было получено в 2001 году. А украинский скелетонист Владислав Гераскевич, который провел антивоенную акцию на Олимпиаде в Пекине 18 февраля, инициировал исключение Бубки из исполкома Олимпийского комитета Украины и лишение его членства в организации.

Кроме того, Бубка, бывший вице-президент World Athletics, лишится должности в руководстве международной федерации. Украина уже выдвинула на его место олимпийскую чемпионку 2008 года в семиборье Наталью Добрынскую. Таким образом, легендарный атлет, когда-то претендовавший на пост главы МОК, практически завершает карьеру спортивного функционера. Более того, на Украине ему грозят неприятные расследования и обвинения в коллаборационизме.

Судя по всему, после этого расследования мировому рекордсмену будет все сложнее разрываться между семьей и политикой страны. Возможно, он и вовсе уйдет с публичной сцены. Тот случай, когда лучше бы сработал принцип «спортсмены вне политики».