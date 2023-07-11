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Сегодня, 15:08

Олимпийская чемпионка Семеня выиграла дело в ЕСПЧ по поводу дискриминации из-за уровня тестостерона

Ана Горшкова
Корреспондент
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Кастер Семеня.
Фото AFP

Двукратная олимпийская чемпионка Кастер Семеня выиграла апелляцию в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ) по делу о нарушении ее прав из-за запрета участия в соревнованиях легкоатлеток с повышенным уровнем тестостерона, сообщает Reuters.

Семеня обратилась в ЕСПЧ в феврале 2021 года, после того как проиграла апелляцию в Спортивном арбитражном суде (CAS), а затем Федеральный суд Швейцарии (SFT) подтвердил решение высшей спортивной инстанции.

ЕСПЧ постановил, что первоначальная апелляция 32-летней Семени против правил World Athletics не была рассмотрена должным образом.

«Суд, в частности, установил, что заявительнице не предоставили достаточные институциональные и процессуальные гарантии в Швейцарии, чтобы позволить эффективно рассмотреть ее жалобы», — говорится в заявлении ЕСПЧ.

Согласно правилам World Athletics, легкоатлетки, выступающие на дистанциях от 400 м до мили, должны снижать уровень тестостерона до 5 нмоль/л при помощи гормональных препаратов.

Напомним, что у спортсменки от природы завышенный тестостерон и ей приходилось принимать лекарства, которые снижают его уровень. В 2022 году Семеня заявила, что эти препараты негативно влияли на ее здоровье.

Семеня — южноафриканская легкоатлетка, двукратная олимпийская чемпионка (2012 и 2016 годов) и трехкратная чемпионка мира на дистанции 800 метров.

Кастер Семеня. Кастер Семеню отправили на выход. В легкой атлетике — новые меры по защите женского спорта

Источник: Reuters
легкая атлетика
Кастер Семеня
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