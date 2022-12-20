Легкая атлетика
Статьи
Новости Олимпиада Чемпионат мира
Р§Рњ 2022
Главная
Легкая атлетика

Допинг

Сегодня, 13:20

Допинговый кошмар в Кении продолжается. Но стране за это ничего не будет

Анастасия Рацкевич
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен
Марк Отиено (справа).
Фото Global Look Press
Фото Global Look Press
Себастьян Коэ.
Фото Global Look Press
Флаг Кении.
Фото Global Look Press
1/4
World Athletics верит, что у кенийской легкой атлетики отдельные недостатки, но не система.

Еще три кенийских спортсмена были дисквалифицированы за нарушение антидопинговых правил. Подразделение по обеспечению честности в легкой атлетике (AIU) отстранило марафонцев Элис Кимутай и Майо Джонстона Кибета на три года, а спринтера Марка Отиено — на два.

Совсем недавно кенийский вопрос стоял на повестке дня у World Athletics, однако организация не стала принимать решение об отстранении национальной федерации. Более того, президент Всемирной легкоатлетической ассоциации Себастьян Коэ считает, что ситуация с допингом в стране улучшилась. Почему же Кении удалось избежать глобального наказания?

Кенийцы могут быть отстранены от&nbsp;соревнований из-за многочисленных случаев употребления допинга. World Athletics хочет дисквалифицировать Кению из-за допинговых скандалов. Это сильно изменит этот вид спорта

Новые случаи

Несмотря на позитивные заявления Коэ о положительной динамике в допинговых вопросах, кажется, что на самом деле это не так. Ведь кенийские спортсмены продолжают активно получать дисквалификации за многочисленные нарушения. Так, легкоатлет Марк Отиено, специализирующийся в беге на 100 м, сдал положительный допинг-тест еще на Олимпиаде в Токио.

Запрещенное вещество было обнаружено в допинг-пробе A, и кениец, разумеется, запросил вскрытие пробы B. Изначально он был временно отстранен от участия в соревнованиях и не выступал в Играх. Однако теперь его вина доказана — его дисквалифицировали от участия в Олимпиаде задним числом до июля 2023 года.

У победительницы ноябрьского марафона в Порту Элис Кимутай был положительный результат теста на мужской гормон тестостерон. Спортсменку отстранили на три года, срок ее дисквалификации начинается 16 ноября. А Майо Джонстон Кибет был отстранен еще в августе. Он попался на самом жестком допинге в циклических дисциплинах — эритропоэтине. Теперь легкоатлета дисквалифицировали на три года начиная с 20 июля.

Флаг Кении. Фото Global Look Press
Флаг Кении.
Фото Global Look Press

Отсутствие наказания

Допинговые проблемы Кении существуют не первый год. C 2016 года национальная федерация легкой атлетики страны находится под пристальным вниманием ВАДА. И считается одной из нескольких ассоциаций с самым высоким риском употребления допинга. За последние 17 лет дисквалификации получили более 200 кенийцев.

Вопрос о необходимости отстранения федерации легкой атлетики Кении был вполне логичен. Однако World Athletics проявила необычайную лояльность и не стала дисквалифицировать страну, на которую приходится более 40 процентов всех положительных на допинг результатов, зарегистрированных в мировой легкой атлетике за текущий год. Международную федерацию убедили действия кенийской стороны.

Так, власти обязались потратить 25 миллионов долларов в течение следующих пяти лет на борьбу с допингом. А министр спорта Кении Абабу Намвамба объявил, что в стране планируют ввести уголовную ответственность за употребление допинга в легкой атлетике в попытке положить конец череде случаев в этом виде спорта.

Турнир по легкой атлетике в Японии. Фото Global Look Press
Фото Global Look Press

Вера World Athletics

Президент Всемирной легкоатлетической ассоциации Себастьян Коэ заявил, что доволен шагами, предпринятыми правительством Кении, федерацией атлетики и Антидопинговым агентством страны (ADAK) в борьбе с участившимися случаями нарушения антидопинговых правил. Именно поэтому международная организация пошла по лояльному по отношению к национальной федерации пути.

«Я действительно рад, потому что на самом деле все заинтересованные стороны, которые имеют значение, как внутри страны, так и на международном уровне, теперь объединились, чтобы действительно сделать все возможное для разрешения этой ситуации», — сказал Коэ.

Себастьян Коэ. Фото Global Look Press
Себастьян Коэ.
Фото Global Look Press

Однако совершенно очевидно, что эти три дисквалификации далеко не последние. Но World Athletics убедили намерения местных властей выделять по 5 миллионов долларов в год на борьбу с допингом.

«Важно, чтобы Кения занималась этой проблемой, борьбой с допингом, потому что это не просто среднестатистическая легкоатлетическая нация — этот вид спорта у них в ДНК. И да — эти антидопинговые меры стоят недешево! Я бы предпочел, как президент World Athletics, не тратить восемь миллионов долларов в год на подразделение по обеспечению честности в легкой атлетике. Я бы потратил на передовую поддержку легкой атлетики для стран и отдельных спортсменов», — добавил Коэ.

3
1
Читайте также
Пирс Морган: «Вопросы о величайшем футболисте в истории сняты. Это Роналду»
Украину исключат из ФИФА и УЕФА? Продолжение скандала после ареста президента футбольной ассоциации
Newsweek рассказал о развертывании Россией непобедимого оружия
В Москве девятиклассник сломал нос учителю химии из-за замечания
Военкор Коц рассказал о проблемах ВСУ из-за гибели иностранных наемников
Зачем Россия усиливает экологическую безопасность Севморпути: спецпроект «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Олимпийский чемпион выжил после крушения самолета. Три года назад он остался жив после автокатастрофы
Реклама
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости