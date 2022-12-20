Допинговый кошмар в Кении продолжается. Но стране за это ничего не будет

World Athletics верит, что у кенийской легкой атлетики отдельные недостатки, но не система.

Еще три кенийских спортсмена были дисквалифицированы за нарушение антидопинговых правил. Подразделение по обеспечению честности в легкой атлетике (AIU) отстранило марафонцев Элис Кимутай и Майо Джонстона Кибета на три года, а спринтера Марка Отиено — на два.

Совсем недавно кенийский вопрос стоял на повестке дня у World Athletics, однако организация не стала принимать решение об отстранении национальной федерации. Более того, президент Всемирной легкоатлетической ассоциации Себастьян Коэ считает, что ситуация с допингом в стране улучшилась. Почему же Кении удалось избежать глобального наказания?

Новые случаи

Несмотря на позитивные заявления Коэ о положительной динамике в допинговых вопросах, кажется, что на самом деле это не так. Ведь кенийские спортсмены продолжают активно получать дисквалификации за многочисленные нарушения. Так, легкоатлет Марк Отиено, специализирующийся в беге на 100 м, сдал положительный допинг-тест еще на Олимпиаде в Токио.

Запрещенное вещество было обнаружено в допинг-пробе A, и кениец, разумеется, запросил вскрытие пробы B. Изначально он был временно отстранен от участия в соревнованиях и не выступал в Играх. Однако теперь его вина доказана — его дисквалифицировали от участия в Олимпиаде задним числом до июля 2023 года.

У победительницы ноябрьского марафона в Порту Элис Кимутай был положительный результат теста на мужской гормон тестостерон. Спортсменку отстранили на три года, срок ее дисквалификации начинается 16 ноября. А Майо Джонстон Кибет был отстранен еще в августе. Он попался на самом жестком допинге в циклических дисциплинах — эритропоэтине. Теперь легкоатлета дисквалифицировали на три года начиная с 20 июля.

Флаг Кении. Фото Global Look Press

Отсутствие наказания

Допинговые проблемы Кении существуют не первый год. C 2016 года национальная федерация легкой атлетики страны находится под пристальным вниманием ВАДА. И считается одной из нескольких ассоциаций с самым высоким риском употребления допинга. За последние 17 лет дисквалификации получили более 200 кенийцев.

Вопрос о необходимости отстранения федерации легкой атлетики Кении был вполне логичен. Однако World Athletics проявила необычайную лояльность и не стала дисквалифицировать страну, на которую приходится более 40 процентов всех положительных на допинг результатов, зарегистрированных в мировой легкой атлетике за текущий год. Международную федерацию убедили действия кенийской стороны.

Так, власти обязались потратить 25 миллионов долларов в течение следующих пяти лет на борьбу с допингом. А министр спорта Кении Абабу Намвамба объявил, что в стране планируют ввести уголовную ответственность за употребление допинга в легкой атлетике в попытке положить конец череде случаев в этом виде спорта.

Фото Global Look Press

Вера World Athletics

Президент Всемирной легкоатлетической ассоциации Себастьян Коэ заявил, что доволен шагами, предпринятыми правительством Кении, федерацией атлетики и Антидопинговым агентством страны (ADAK) в борьбе с участившимися случаями нарушения антидопинговых правил. Именно поэтому международная организация пошла по лояльному по отношению к национальной федерации пути.

«Я действительно рад, потому что на самом деле все заинтересованные стороны, которые имеют значение, как внутри страны, так и на международном уровне, теперь объединились, чтобы действительно сделать все возможное для разрешения этой ситуации», — сказал Коэ.

Себастьян Коэ. Фото Global Look Press

Однако совершенно очевидно, что эти три дисквалификации далеко не последние. Но World Athletics убедили намерения местных властей выделять по 5 миллионов долларов в год на борьбу с допингом.

«Важно, чтобы Кения занималась этой проблемой, борьбой с допингом, потому что это не просто среднестатистическая легкоатлетическая нация — этот вид спорта у них в ДНК. И да — эти антидопинговые меры стоят недешево! Я бы предпочел, как президент World Athletics, не тратить восемь миллионов долларов в год на подразделение по обеспечению честности в легкой атлетике. Я бы потратил на передовую поддержку легкой атлетики для стран и отдельных спортсменов», — добавил Коэ.