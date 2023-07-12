Журова допустила, что легкоатлетка Исинбаева поехала в Испанию отдыхать

Олимпийская чемпионка — 2006 по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова прокомментировала информацию о том, что двукратная победительница Олимпиад в прыжке с шестом Елена Исинбаева переехала жить в Испанию.

«Я не знаю, произошло это или нет. Про нее было много всяких историй. Может, она просто поехала на две недели с ребенком отдохнуть в отпуск. Лето же. Увидев ее где-то, люди сделали вывод, что она уехала навсегда. Но, слушайте, лето... Я понимаю, если бы это было зимой, тогда можно было бы предположить. Но, может, у человека просто отпуск. Пока я от нее самой не услышу, что она приняла такое решение, не поверю», — приводит слова Журовой «Газета.Ru».

Издание El Digital Sur сообщило, что Исинбаева переехала в Испанию. По информации источника, спортсменка ведет «сдержанный образ жизни», однако при этом находится в неком «роскошном комплексе» на острове Тенерифе.

41-летняя спортсменка завершила профессиональную карьеру в 2016 году. В этом же году была избрана в комиссию спортсменов МОК.