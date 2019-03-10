Зеппельт: в сборной России работает тренер из допингового прошлого

Журналист канала ARD Хайо Зеппельт в своем новом расследовании обратил внимание на то, что в списке тренерского штаба сборной России по легкой атлетике на сайте Министерства спорта присутствуют тренеры, которые были замешаны в допинг-скандале.

Например, на первой же странице значится Валентин Маслаков, который с 2007 по 2015 год занимал пост главного тренера национальной команды. Теперь же он отвечает за спринтерский и барьерный бег.

Как отмечается, Маслаков не был упомянут в докладе Ричарда Паунда среди тренеров, напрямую замешанных в допинг-скандале, который закончился дисквалификацией Всероссийской федерации легкой атлетики. Однако, по мнению Зеппельта, главный тренер не мог не знать о том, что происходит в команде. Такую точку зрения разделяют как Паунд, так и информатор ВАДА Виталий Степанов.

На ближайшей встрече ВФЛА и IAAF будет поднят вопрос о том, почему в списках сборной России значатся тренеры, которые работали с командой до 2014 года.