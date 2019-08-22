Российская прыгунья в высоту Мария Ласицкене вновь обратилась к руководству Всероссийской федерации легкой атлетики. В начале июня ИААФ оставила в силе отстранение России.

— Ситуация беспокоит меня, потому что я не вижу никакого движения, — цитирует Reuters Ласицкене. — Мы должны понимать, что все должно кардинально измениться. Если рядом с моим именем все еще есть белый флаг, то их усилия по восстановлению недостаточно хороши. Это должно было быть сделано давно. Те, кто в настоящее время находятся в федерации, не могут справиться со своей основной задачей — улучшить атлетику в России.

Также Ласицкене отметила низкую посещаемость соревнований, редкие трансляции и снижение интереса к спорту.

Жесткое заявление Ласицкене о ситуации в российской легкой атлетике. Она призвала уйти всех причастных к этому нескончаемому позору