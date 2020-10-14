Всероссийский открытый Крымский марафон перенесен из-за коронавируса

Всероссийский открытый Крымский марафон, который должен был пройти 18 октября в Евпатории, перенесен на более поздний срок, сообщает пресс-служба Минспорта РФ.

Данное решение принято главой Республики Крым Сергеем Аксеновым в связи со сложной эпидемиологической ситуацией в регионе и с целью предотвращения распространения коронавирусной инфекции.

Марафон должен был пройти в соответствии с поручением Президента РФ Владимира Путина в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».

Организаторы мероприятия — Министерство спорта РФ, Всероссийское физкультурно-спортивное общество «Трудовые резервы», проектный офис «Национальное беговое движение», Министерство спорта Республики Крым и Администрация Евпатории.

В марафоне планировалось символическое количество участников — 2020 бегунов от каждого региона страны и общероссийских физкультурно-спортивных обществ.

О новых сроках проведения Крымского марафона будет сообщено дополнительно.