Власти Алтайского края пообещали сохранить манеж, в котором тренируется Шубенков

Власти Алтайского края пообещали приложить усилия для того, чтобы единственный в Алтайском крае барнаульский манеж после своей реконструкции также оставался легкоатлетическим.

— Судьбу манежа должно решать руководство Алтайского государственного технического университета, но посоветовавшись с правительством края, по поручению губернатора Виктора Томенко я занимаюсь этим вопросом с 6 августа, — цитирует ТАСС заместителя председателя правительства региона Дениса Губина. — Мы встречались с ректором АлтГТУ Андреем Марковым и договорились о том, что после ремонта манежа в нем должны сохраниться условия для занятий легкой атлетикой не только для вузовской секции, но и легкоатлетов края.

В свою очередь, федерации легкой атлетики края нужно организовать работу с ВФЛА и Минспорта РФ и края по принятию решения о строительстве в регионе отдельного спортивного комплекса для подготовки легкоатлетов.

Отметим, что ранее на этом манеже тренировался Сергей Шубенков.