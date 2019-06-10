В Кремле не комментируют продление отстранения ВФЛА

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не смог прокомментировать решение IAAF не восстанавливать членство ВФЛА.

– Я рекомендую вам обратиться к нашим спортивным властям, я просто не знаю нюансов, на основе чего принято решение, поэтому было бы неправильно комментировать, – цитирует ТАСС Пескова.

ИААФ приняла решение не восстанавливать в правах ВФЛА на очередном заседании совета ИААФ. Продление отстранения ВФЛА означает, что россияне по-прежнему не смогут участвовать в легкоатлетических турнирах ИААФ под своим флагом и гимном. Следующее заседание совета ИААФ запланировано во время чемпионата мира-2019 – он пройдет в Дохе с 28 сентября по 6 октября. При этом рабочая комиссия может вынести новые рекомендации совету до сентября.

При этом российские легкоатлеты могут выступить в составе команды на Олимпиаде в Токио-2020 (если Олимпийский комитет России будет иметь полные права в Международном олимпийском комитете), а также на Европейских играх в Минске – спортсмены, имеющие нейтральный статус от ИААФ, но с флагом и гимном.