У призера Олимпиады по метанию диска Хадади обнаружили коронавирус

Иранский спортсмен, серебряный призер Олимпиады-2012 в Лондоне (метание диска) Эхсан Хадади заболел коронавирусом. Об этом сообщает сайт World Athletics — Всемирной легкоатлетической ассоциации.

Сообщается, что спортсмен заразился, пребывая у себя на родине в Тегеране. Организация пожелала ему скорейшего выздоровления.

В активе 35-летнего Хадади также шесть титулов чемпиона Азии и четыре победы на Азиатских играх.

Почти все спортивные соревнования, за исключением чемпионата Белоруссии по футболу, были перенесены или отменены из-за пандемии коронавируса. По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 601 478 человек. Умерших — 27 862, выздоровевших — 131 826. В России на данный момент 1264 случаев заражения, 4 человека умерли, выздоровело — 49.

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