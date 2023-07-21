Мэрия Волгограда намерена взыскать с Исинбаевой 124 тысячи рублей

Арбитражный суд Волгоградской области принял иск от мэрии Волгограда о взыскании с олимпийской чемпионки Елены Исинбаевой 124 тысяч рублей.

По данным источника, иск о взыскании неосновательного обогащения от департамента муниципального имущества Волгограда принят в арбитражный суд 10 июля. Исинбаева и еще несколько человек значатся ответчиками.

«Заявление №1026 74. от 06.07.2023. Сумма исковых требований 124 162,02 руб», — сообщает «РИА Новости» со ссылкой на карточку дела.

Отметим, иск поступил до слов Исинбаевой о номинальном характере полученных ею воинских званий, которые вызвали ажиотаж.

Ранее Исинбаева написала, что никогда не состояла в Вооруженных силах России и не была депутатом Госдумы, а воинское звание майора назвала «номинальным».