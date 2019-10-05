Тренер прыгуньи с шестом Анжелики Сидоровой Светлана Абрамова в интервью «Известиям» призналась, что не требовала от подопечной строго соблюдения спортивного режима.

— Насколько прыжки с шестом изменились по сравнению с вашими временами? И нынешняя эпоха отличается от эпохи Елены Исинбаевой?

— Тут нельзя сравнивать, поскольку сами по себе прыгуны с шестом отличаются друг от друга, независимо от того, на какие времена и эпохи приходятся их выступления. Все прыгают по-разному. Нет одного готового метода обучить всех. Лена прыгала по-своему, Анжелика — по-своему, потому что она другая. По сути, техника всегда выбирается под спортсмена и подстраивается под него.

— Вам когда-нибудь приходилось в чем-то ограничивать Анжелику Сидорову, требовать от нее жесткого соблюдения спортивного режима?

— Никогда. Спорт — это часть жизни. Она прекрасная и яркая. Но это всего лишь часть жизнь. А не ее замена. Быть спортсменом — это не приговор. Это всего лишь профессия, которая рано или поздно меняется. Но Анжелика должна оставаться человеком. Как и любой спортсмен. Они должны быть готовы к жизни вне спорта и быть личностями с большой буквы. Они должны уметь жить вне спорта. Спорт — игра. Которая когда-то заканчивается.