Станислав Поздняков: "Все российские легкоатлеты выступят на Европейских играх под национальным флагом"

Президент ОКР Станислав Поздняков отметил, что все легкоатлеты, включенные в заявку российской команды смогут выступить на Европейских играх в Минске вне зависимости от наличия нейтрального статуса.

– В настоящий момент в заявку олимпийской команды входит 19 легкоатлетов, – сказал глава ОКР. – Они будут участвовать в индивидуальных и в командных дисциплинах. Олимпийским комитетом обеспечено участие всех спортсменов в форме и с национальным флагом. Таким образом в случае победы они могут совершить круг почета, слушать гимн и праздновать, как и другие. Соревнования под эгидой олимпийского движения отвечают девизу равных возможностей. (Мария Маркова)