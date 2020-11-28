Станислав Поздняков поддерживает кандидатуру Петра Иванова на пост главы ВФЛА

Глава ОКР считает, что опыт работы во главе Федерации триатлона России поможет Петру Иванову успешно работать и в федерации легкой атлетики.

— Есть, на мой взгляд, два реальных, достойных кандидата. Это Иванов и Привалова, — сказал Поздняков в интервью РИА Новости. — С огромным уважением отношусь к заслугам Приваловой, для меня это спортсменка, которая своими результатами и чистой историей доказывает, что ее амбиции занять пост президента ВФЛА как минимум не беспочвенны. Но стоит сказать о том, что для руководства спортивной федерацией нужно иметь более широкий круг возможностей. Таких, какие есть у Петра Иванова. Например, его опыт деятельности во главе всероссийской федерации.

Пускай триатлон — это не легкая атлетика по количеству членов сборных команд, тем не менее, система работы и взаимодействия с международными структурами у Иванова достаточно хорошо отработана. Я разговаривал с президентом международного союза триатлона госпожой Касадо, она очень хорошо охарактеризовала Петра, и все мои ощущения подтвердила. А это очень важно, потому что человек должен иметь хорошую коммуникацию с международным спортивным сообществом. В силу известных причин для нас это во многом является приоритетом.

Ещё один момент, и об этом тоже надо говорить, на посту президента федерации нужен опытный, грамотный управленец. То, что господин Иванов успешно работает топ-менеджером одной из крупнейших российских компаний, очень серьезно характеризует его, как человека современного, со свежими взглядами на бизнес-процессы. Исходя из перечисленных факторов, я не вижу другого реального кандидата на пост президента ВФЛА, кроме Петра Иванова. Что касается Ирины Приваловой, то их тандем с Ивановым — опытного управленца и уважаемой чемпионки, погруженной в вид спорта, мог бы стать основой для восстановления доверия между легкоатлетическим сообществом и новым руководством ВФЛА.