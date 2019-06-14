Сильнов ушел с поста первого вице-президента ВФЛА из-за возможного нарушения антидопинговых правил

Сегодня, 14 июня, состоялась рабочая встреча президента ВФЛА Дмитрия Шляхтина и первого вице-президента федерации Андрея Сильнова, информирует официальный сайт организации.

По итогу встречи Сильнов принял решение о добровольном прекращении деятельности на постах первого вице-президента ВФЛА и члена президиума федерации в связи с фактом возможного нарушения им антидопинговых правил.

Сильнов в интервью "СЭ" заявил, что ему пришло письмо с голословными и ничем не подкрепленными обвинениями, и что не имеет никакого отношения к истории с фальсификацией документов по делу Данила Лысенко.

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