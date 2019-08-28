Сидорова — победительница показательных выступлений на вокзале Цюриха в преддверии финала Бриллиантовой лиги
22:05
Российская прыгунья с шестом Анжелика Сидорова одержала победу на показательных соревнованиях, которые прошли на железнодорожном вокзале в Цюрихе в преддверии старта финала Бриллиантовой лиги.
Россиянка показал результат 4,87 метра. Второй стала американка Кэти Нейджотт (4,82), третьей — канадка Алиша Ньюмэн (4,82). Сидорова попыталась взять высоту 4,92 метра, но ее попытки оказались неудачными.
Финал Бриллиантовой лиги пройдет в Цюрихе и Брюсселе. Соревнования состоятся 29 августа и 6 сентября соответственно.
Самые обсуждаемые материалы
Загрузка...