Российская прыгунья с шестом Анжелика Сидорова одержала победу на показательных соревнованиях, которые прошли на железнодорожном вокзале в Цюрихе в преддверии старта финала Бриллиантовой лиги.

Россиянка показал результат 4,87 метра. Второй стала американка Кэти Нейджотт (4,82), третьей — канадка Алиша Ньюмэн (4,82). Сидорова попыталась взять высоту 4,92 метра, но ее попытки оказались неудачными.

Финал Бриллиантовой лиги пройдет в Цюрихе и Брюсселе. Соревнования состоятся 29 августа и 6 сентября соответственно.