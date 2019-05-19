Сергей Шубенков: "Начало положено. Немного обидно"

Российский легкоатлет Сергей Шубенков отметил, что ему немного обидно от своего результата. На втором этапе в Шанхае он занял третье место в беге на 110 м с барьерами. Год назад он стал победителем лиги.
- Начало положено. Немного обидно, что бронза и 13,28, но вот не надо было плечом в соседа справа прибегать, - написал Шубенков в Инстаграме.
Начало положено 😃💪🙌. Немного обидно, что 🥉 и 13,28, но вот не надо было плечом в соседа справа прибегать 😬. . The season has begun 😃💪🙌 🥇Mcleod 13,12 🥈Xie 13,17 🥉Shubenkov 13,28. #justdoit #RedBullRussia #110mhurdles #TrackAndField #diamondleague #ShanghaiDL #RoadToTheFinal
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