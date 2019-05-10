Серебряный призер Олимпиады дисквалифицирована на четыре года

Серебряный призер Олимпийских игр 2016 года в спортивной ходьбе мексиканка Мария Гонсалес дисквалифицирована на четыре года за нарушение антидопинговых правил, информирует сайте Независимого органа по борьбе с негативными явлениями в легкой атлетике (AIU).

30-летняя спортсменка обвиняется в употреблении запрещенных веществ - эпитренболона и тренболона.

Дисквалификация Гонсалес будет отсчитываться с 16 ноября 2018 года. Результаты спортсменки в период с 17 октября по 16 ноября 2018 года будут аннулированы.