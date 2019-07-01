Семеня угрожает ИААФ пропуском чемпионата мира по легкой атлетике

Двукратная олимпийская чемпионка в беге Кастер Семеня предупредила ИААФ, что пропустит чемпионат мира по легкой атлетике, если ей не дадут выступить на дистанции 800 метров.

– Если я не побегу 800 метров, то вообще не буду выступать на чемпионате мира. На дистанции 1500 метров я также не выступлю. Просто буду отдыхать, а вернусь к соревнованиям вернусь в следующем году. Я планирую выступить на Олимпиадах в Токио-2020, Париже-2024 и Лос-Анджелесе-2028, – цитирует спортсменку Reuters.

– У нас с ИААФ юридическая битва. Это как война. Сдаваться нельзя. Вы побеждаете меня сегодня, я выиграю завтра. Я не позволю так поступать со мной. Я – чемпионка мира и достигла всего, чего хотела. Делаю это для тех, кто не может за себя постоять.

С 8 мая вступили в силу измененные правила допуска женщин к международным турнирам. Так, женщины с повышенным содержанием тестостерона для получения допуска должны принимать специальные препараты для его снижения.

Семеня обратилась в CAS, а после отклонения ее жалобы подала апелляцию в Федеральный суд Швейцарии, которая была удовлетворена. Однако ИААФ намерена добиться отмены этого судебного решения, позволяющего спортсменке выступать без препаратов по снижению тестостерона.

Чемпионат мира по легкой атлетике пройдет в Дохе с 28 сентября по 6 октября.