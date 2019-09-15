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РУСАДА с начала 2019 года получило 73 запроса на терапевтические исключения

19:07

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) за первые восемь месяцев 2019 года получило от российских спортсменов 73 запроса на терапевтическое использование запрещенных субстанций и методов, сообщает ТАСС.

Спортсмен в случае получения одобрения своего запроса получает разрешение (терапевтическое исключение) по медицинским показаниям использовать для лечения на протяжении определенного времени лекарственные препараты, содержащие запрещенные Всемирным антидопинговым агентством вещества.

В 2018 году в РУСАДА поступил 101 подобный запрос. С октября, после возвращения статуса соответствия Всемирному антидопинговому кодексу, все запросы на терапевтическое использование в соответствии с решением ВАДА рассматривает Российское антидопинговое агентство.

Дополнительная информация

https://tass.ru/sport/6887865

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