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Допинг

Сегодня, 08:39

Российский легкоатлет Смирнов дисквалифицирован на четыре года за допинг

Карен Саркисян
Корреспондент
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Российский легкоатлет Валентин Смирнов дисквалифицирован на четыре года за нарушение антидопинговых правил.

Как сообщает пресс-служба Российского антидопингового агентства (РУСАДА), 36-летний россиянин дисквалифицирован за нарушение п. 4.1 («Наличие запрещенной субстанции или ее метаболитов, или маркеров в пробе, взятой у спортсмена») и п. 4.2 («Использование или попытка использования спортсменом запрещенной субстанции или запрещенного метода») общероссийских антидопинговых правил.

Отстранение легкоатлета отсчитывается с 20 июля 2022 года с зачетом отбытого срока временного отстранения.

Смирнов является победителем Универсиады 2013 года, а также серебряным и бронзовым призером командных чемпионатов Европы.

Источник: https://tass.ru/sport/15349371
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