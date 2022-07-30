Российский легкоатлет Смирнов дисквалифицирован на четыре года за допинг

Российский легкоатлет Валентин Смирнов дисквалифицирован на четыре года за нарушение антидопинговых правил.

Как сообщает пресс-служба Российского антидопингового агентства (РУСАДА), 36-летний россиянин дисквалифицирован за нарушение п. 4.1 («Наличие запрещенной субстанции или ее метаболитов, или маркеров в пробе, взятой у спортсмена») и п. 4.2 («Использование или попытка использования спортсменом запрещенной субстанции или запрещенного метода») общероссийских антидопинговых правил.

Отстранение легкоатлета отсчитывается с 20 июля 2022 года с зачетом отбытого срока временного отстранения.

Смирнов является победителем Универсиады 2013 года, а также серебряным и бронзовым призером командных чемпионатов Европы.