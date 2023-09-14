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Легкоатлетка Куличенко об учебе в США: «На пары чуть ли не в лифчиках приходят. Мне нравится свобода выбора, но это перебор»

Дмитрий Кузнецов
Обозреватель
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Елена Куличенко.
Фото Reuters

Прыгунья в высоту Елена Куличенко, сменившая российское гражданство на кипрское, рассказала «СЭ» об учебе в университете Джорджии. Куличенко дважды признавали первокурсницей года в спортивных номинациях.

— Списать на контрольной можно в Америке?

— Можно, но они этого не делают. Нет такой культуры. У нас бы тест сразу в группу скинули, нашли ответы, все друг другу помогли бы. Здесь так не принято, никто не будет подсматривать. У нас такое случалось — тест онлайн, кто-то кинул в группу вопрос, типа как отвечать. И ему тут же ответили — ты чего, у нас сейчас всех плагиат найдут! И все вышли из группы. Представляете?

— Зато каждый самостоятельно получает знания.

— Конечно, абсолютно. Говорю, чтобы была понятна разница. У нас есть тут девчонки из Белоруссии, Казахстана, тоже русские по сути, с такими же взглядами. Они все удивлялись.

— Дресс-код есть?

— Вообще нет. Мне даже немного неудобно — сейчас жарко, девочки чуть ли не в лифчиках ходят. Смотрю и думаю — ну это как-то перебор! В сланцах приходили в аудиторию. Без формы комфортнее. Понимаю, для чего ее вводят, да, в чем-то она помогает, профессионализм какой-то появляется. Но... и так много проблем в жизни, чтобы соблюдать дресс-код! Крайности не нужны, конечно. Хотя тут ничего тебе на лифчик не скажут, скорее косо посмотрят, если в официальном придешь. Мне вот, когда холодно и устала, хочется в свитшоте прийти, мне так нравится. Именно эта свобода выбора очень нравится.

— Как называются твои учебные предметы?

— Биостатистика, например. Английский обязательный, история, есть отдельный предмет, как писать исследования и... есть класс по diversity, разнообразию. То есть мы там реально проходим... разные интересные штуки. Меня они просто убивают. Кто бы мне сказал, что я такому буду учиться?

— Вызовут тебя к доске — что будешь говорить?

— Тут такого формата нет. Если не хочешь — говорить не будешь. Спрашивают: «Кто-нибудь хочет поделиться комментариями?» И реально много людей, которые хотят. Если ты скажешь «не хочу», то тебя никто не заставит.

Елена Куличенко. «Мне не надо, чтобы на меня кричали, а у нас все тренеры — из СССР». Русская легкоатлетка живет и учится в США

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