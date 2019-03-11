Россия задолжала ИААФ более 3 миллионов долларов

Международная ассоциация легкоатлетических федераций (ИААФ) проинформировала Всероссийскую федерацию легкой атлетики (ВФЛА) о размере задолженности за вторую половину 2018 года. Об этом сообщил президент федерации Дмитрий Шляхтин. По его словам, сумма равна 460 тысяч долларов.

Она складывается из расходов на работу рабочей группы ИААФ, которой руководит Руне Андерсен, и судебных издержек по делам российских легкоатлетов в Спортивном арбитражном суде.

Сейчас долг Всероссийской федерации легкой атлетики перед ИААФ составляет более 3,22 миллиона долларов.

- Теперь есть понимание порядка сумм, которые ИААФ выставит нам в будущем, - цитирует Шляхтина пресс-служба ВФЛА. - Хочу подчеркнуть, что эти цифры нам удалось получить только неделю назад. Конечно, мы вели и ведем работу по поиску источников финансирования данной задолженности, ведь для ВФЛА, как вы понимаете, эта сумма является достаточно крупной. Не будем забывать, что в связи с допинговыми скандалами мы потеряли титульных спонсоров федерации, и нашу финансовую ситуацию не назовешь простой.

Параллельно мы по-прежнему ведем переговоры с ИААФ о порядках расчетов. На днях мы отправили на согласование в международную федерацию свой вариант юридического соглашения, которое устанавливает порядок и сроки расчетов, а также другие правовые основания для производства платежей. Заключение данного соглашения является для ВФЛА краеугольным камнем в вопросе решения долга перед ИААФ.