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Россия отправила в ИААФ 334 заявки на получение нейтрального статуса

19:12

Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) приняла к рассмотрению от спортсменов 342 заявки на получение нейтрального статуса, из которых 334 уже направлены в Международную ассоциацию легкоатлетических федераций (ИААФ), сообщила пресс-атташе ВФЛА Наталья Юхарева.

— По состоянию на 20 августа к нам поступили заявки от 342 легкоатлетов, 334 из них уже отправлены в ИААФ, — приводит ТАСС слова Юхаревой.

Российские легкоатлеты вынуждены подавать индивидуальные заявки на выступление в международных стартах под нейтральным флагом в связи с временным отстранением ВФЛА. Спортсмены, уже имевшие допуск к состязаниям в прошлом году, могут подать заявки по упрощенной схеме.

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