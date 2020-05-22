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Путин одобрил возобновление работы баз спортивных сборных, но при соблюдении дисциплины

17:04
Владимир Путин. Фото AFP
Владимир Путин. Фото AFP
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Президент РФ Владимир Путин поддержал решение о скором возобновлении работы центров подготовки сборных России по различным видам спорта, указав при этом на необходимость соблюдения дисциплины и санитарных требований, информирует ТАСС.

На совещании по санитарно-эпидемиологической обстановке в пятницу глава Минспорта Олег Матыцин доложил, что по поручению главы государства был подготовлен план мероприятий по восстановлению системы учебно-тренировочных сборов.

— Вы мне сказали, что у вас могут возникнуть сложности с доставкой сборных команд к местам их тренировок на эти базы. Пожалуйста, я вам, конечно, помогу, не вижу никаких проблем. Главное — организовать работу на месте, и так ее организовать, чтобы она полностью отвечала санитарным требованиям, — поручил президент.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/8542229

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