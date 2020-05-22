Путин одобрил возобновление работы баз спортивных сборных, но при соблюдении дисциплины

Президент РФ Владимир Путин поддержал решение о скором возобновлении работы центров подготовки сборных России по различным видам спорта, указав при этом на необходимость соблюдения дисциплины и санитарных требований, информирует ТАСС.

На совещании по санитарно-эпидемиологической обстановке в пятницу глава Минспорта Олег Матыцин доложил, что по поручению главы государства был подготовлен план мероприятий по восстановлению системы учебно-тренировочных сборов.

— Вы мне сказали, что у вас могут возникнуть сложности с доставкой сборных команд к местам их тренировок на эти базы. Пожалуйста, я вам, конечно, помогу, не вижу никаких проблем. Главное — организовать работу на месте, и так ее организовать, чтобы она полностью отвечала санитарным требованиям, — поручил президент.